Тяжелоатлет Гор Саакян стал бронзовым призером ЧМ
11:14, 5 Май, 2022
Сборная Армении на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в греческом Ираклионе, получила вторую медаль.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. В весовой категории 67 кг Гор Саакян поднял 137 кг, толкнул 165 кг, занял третье место с результатом 302 кг в парном разряде и завоевал бронзовую медаль. Саакян завоевал серебряную медаль в рывке и бронзовую медаль в толчке.
Ранее Гарник Чолакян (55 кг) поднял 108 кг и толкнул 132 кг. С результатом 240 кг в парном разряде он стал золотым призером молодежного чемпионата мира.
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