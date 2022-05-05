Ереван примет Международный ИТ-форум EMERGE 2022

С 1 по 2 июня в Ереване пройдет Международная технологическая конференция EMERGE. В ней примут участие более 2 000 представителей ИТ-сферы из США, стран Западной и Восточной Европы, Балкан и Центральной Азии. Как передает «Арменпресс», спикерами выступят представители TechCrunch, Microsoft, Amazon Web Services, Snap Inc., Pinterest, Google Deepmind, Glovo и многих других международных компаний.

Цель форума - рассказать профессионалам, учредителям и инвесторам о тенденциях и идеях развития ИТ-сектора, а также стать площадкой для нетворкинга высококвалифицированных специалистов.

На главной сцене будет два направления выступлений: тренды (#trendwatching) и истории успеха (#founderstories). В первом эксперты обсудят, каким образом быстрые технологии влияют на нашу жизнь, а во втором основатели стартапов поделятся своими историями успеха и проблемами, через которые им пришлось пройти. Кроме того, они представят свой опыт создания и стратегии компании, оценки своего места, выхода на глобальный рынок и привлечения венчурных инвестиций.

Участники EMERGE также смогут участвовать в matchmaking-личных встречах с докладчиками и инвесторами, менторских сессиях, а также в дополнительных мероприятиях и парти, организуемых после работы форума.

Еще одной важной составляющей форума является ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, победители которого получат инвестиционные призы от Amazon Web Services. На прошлогодней конференции EMERGE стартапы привлекли более 5 млн евро инвестиций.

Конференция EMERGE посвящена новым технологиям, проблемам стартапов, глобальным тенденциям в сфере ИТ. В двухдневном мероприятии примут участие десятки спикеров со всего мира, в том числе и из венчурных компаний Speedinvest и Runa Capital, делегация инвесторов из Чехии (Presto Ventures, Depo Ventures), акселераторы Startups Wise Guys, Rockstart и более 150 инвесторов.

Форум пройдет в Национальном академическом театре имени Г. Сундукяна. Официальный язык - английский.

На конференции выступят Майк Бучер (TechCrunch, Techfugees), Алена Долецкая (бывший главный редактор Vogue Russia, Interview Russia), Давид Багдасарян (Krisp), Стаян Янков (PERFORM: the Unsexy Truth about (Startup), автор книги Success, бывший коуч Startup Wise Guys), Крис Фарбер (Openface), стрит арт-художник Сергей Навасардян, а также соучредитель первого армянского единорога (Unicorn) PicsArt-а Микаэл Варданян.

Билеты на форум можно приобрести в онлайн пространстве. Партнеры конференции: Dom-Daniel, Microsoft, Amazon Web Services, Inecobank, Semrush, the Untitled, Vibranium VC, BigStory VC и Team Telecom.