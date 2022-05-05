В Ереване на данный момент нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов: Полиция Армении
«На данный момент в столице нет перекрытых улиц, перекрестков и транспортных узлов», - передает «Арменпресс» сообщение, распространенное Полицией Республики Армения.
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