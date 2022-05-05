Южная Корея присоединилась к работе центра НАТО по кибербезопасности

Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея получила членство в Центре НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, который базируется в Эстонии. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на спецслужбу.

Республика Корея стала первой страной Восточной Азии, которая была принята в киберцентр НАТО. "Мы намерены усилить наши возможности в киберсфере до мирового уровня, увеличивая число сотрудников, отправляемых в центр, и расширяя рамки совместных учений", - заявили в южнокорейской разведке.

Как указывает Yonhap, НРС обозначила намерение присоединиться к этой группе в 2019 году, участвовала в учениях в сфере кибербезопасности с 2020 года. После присоединения Республики Корея число стран-членов объединения возросло до 32. Из них 27 государств - члены НАТО. Еще пять стран в альянс не входят и имеют статус "участников". Центр был запущен в 2008 году.