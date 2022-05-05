Арарат Мирзоян в качестве основного докладчика участвовал в обсуждении, проведенном в мозговом центре «Atlantic Council»

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян, находящийся в США с рабочим визитом, в качестве основного докладчика принял участие в круглом столе, состоявшемся в авторитетном американском аналитическом центре «Атлантический совет». Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД РА.

Министр иностранных дел РА коснулся общей повестки и акцентов рабочего визита в США, Армяно-американского стратегического диалога, подписанных в ходе визита документов, перспектив развития армяно-американских отношений.

Он коснулся процесса демократического развития, защиты прав человека, укрепления законности и антикоррупционных реформ.

Арарат Мирзоян представил ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, позицию Армении на переговорах по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном, а также роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этих процессах.

Он представил требующие решения гуманитарные вопросы, создавшиеся в результате 44-дневной войны. Также коснулся также процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.