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Европейские индексы - 04-05-22

Европейские индексы - 04-05-22

МОСКВА, 5 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.49% и составил 13970.82 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.24% и составил 6395.68 пункта, британский FTSE снизился на 0.90% и составил 7493.45 пункта, а российский RTSI вырос на 3.02% и составил 1114.13 пункта.


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