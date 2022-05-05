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«Реал» в финале Лиги чемпионов УЕФА

«Реал» в финале Лиги чемпионов УЕФА

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» получил преимущество над английским «Манчестер Сити» лишь в дополнительное время. Основной период игры завершился со счетом 2:1, в дополнительное время гол Карима Бензема в составе «королевского клуба» помог команде выйти в финал. Счет матча «Реал»-«Манчестер Сити» - 3:1.

«Реал» уже в 17-й раз, когда  выходит в финал Лиги чемпионов.

В финале сыграют «Ливерпуль» и «Реал». Он состоится 28 мая.
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