ООН обсуждает с Москвой и Киевом эвакуацию гражданских из Мариуполя

ООН обсуждает с Россией и Украиной перспективы дальнейшей эвакуации гражданских из Мариуполя и окрестностей. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Дискуссии продолжаются с различными украинскими и российскими властями в сотрудничестве с МККК. Как только будет что сообщить, мы вас уведомим", - сказал он.

По его словам, дискуссии идут о перспективах дальнейшей эвакуации из Мариуполя и его окрестностей.