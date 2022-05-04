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Российско-украинские переговоры продолжаются в видеоформате: Захарова

Российско-украинские переговоры продолжаются в видеоформате: Захарова

Российско-украинские переговоры продолжаются в видеоформате. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ».

«После трёх очных раундов в Белоруссии и одного в Турции они проходят в видеоформате. На них обсуждаются вопросы урегулирования ситуации на Украине, установления её нейтрального, безъядерного и внеблокового статуса, демилитаризации и денацификации, а также гарантий безопасности. К сожалению, позиция украинской делегации весьма волатильна, а переговорный процесс сопровождается агрессивной риторикой Киева и Запада, поставками западных вооружений, что не способствует достижению договорённостей», - отметила Захарова.


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