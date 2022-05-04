Конституционный совет Казахстана одобрил проект поправок в конституцию

Законопроект о внесении поправок в конституцию Казахстана соответствует основному закону страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заключении Конституционного совета республики.

25 апреля Совет принял к производству обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта закона о внесении изменений и дополнений в конституцию Казахстана на соответствие основному закону страны. Ранее президент отметил важность включения в подготовленный проект изменений и дополнений в конституцию всех предложенных инициатив, направленных на серьезную политическую трансформацию общества.

"Конституционный совет признал проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан" соответствующим конституции", - говорится в заключении.

Как отметил государственный секретарь страны Ерлан Карин, решение Конституционного совета является одним из важнейших этапов реализации конституционной реформы, которая имеет особое значение для будущего страны и нации. "Конституционная реформа призвана оптимизировать баланс отношений между ветвями власти, расширить участие народа в управлении страной, усилить защиту конституционных прав граждан", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в Конституционный совет также было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента Нурсултана Назарбаева. "По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции" - пояснил госсекретарь.

Кроме того, он заявил, что вся конституционная реформа направлена на системную трансформацию государственно-политической модели и проводится в интересах всего общества.

29 апреля Токаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести референдум по вопросу внесения изменений в конституцию. В соответствии с поправками сокращаются полномочия главы государства, значительно усиливается роль парламента и местных представительных органов, системно укрепляется правозащитная сфера, воссоздается Конституционный суд.