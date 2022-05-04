Байден заявил, что США открыты для рассмотрения идеи ужесточения санкций против России

Американская администрация открыта для рассмотрения идеи введения дополнительных санкций в отношении России, и США будут консультироваться по этому вопросу с партнерами по Группе семи (G7) промышленно развитых держав. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о намерении ЕС применить шестой по счету пакет ограничительных мер против России.

"Что касается дополнительных санкций. Мы всегда открыты для дополнительных санкций", - подчеркнул американский лидер.

"Я вел консультации, буду говорить с [лидерами других стран - членов] G7 на этой неделе относительно того, что мы будем делать или не делать", - отметил Байден. Он не уточнил, когда именно планирует обсудить с коллегами в "Большой семерке" перспективы использования Западом дальнейших рестрикций против России.

Как передало ранее информационное агентство Bloomberg, Европейский союз намерен согласовать шестой пакет санкций в отношении России до конца текущей недели или в крайнем случае до 9 мая. Агентство ссылается на дипломатов ЕС, знакомых с ходом обсуждения инициативы.