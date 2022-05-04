Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Болгарский парламент поддержал инициативу об оказании военно-технической помощи Украине

Болгарский парламент поддержал инициативу об оказании военно-технической помощи Украине

Народное собрание (парламент) Болгарии поддержало в среду большинством голосов предложение об оказании Украине гуманитарной и военно-технической помощи.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, решение депутатов дает возможность правительству страны принять окончательное решение о сроках оказания помощи и ее конкретных объемах в соответствии с пожеланиями украинской стороны, речи о поставке оружия в тексте постановления нет. Против решения голосовали лишь 16 депутатов, в основном от партии "Возрождение".

Перед началом заседания в парламент поступило официальное письмо от украинской стороны с просьбой об оказании помощи в ремонте военной техники на болгарских предприятиях, об экспорте зерна через порт Варны, об усилении сотрудничества в области энергетики, а также об оказании гуманитарной помощи и помощи беженцам. 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]