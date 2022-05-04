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Во Франции заявили, что будут оказывать помощь Украине столь долго, сколько потребуется

Во Франции заявили, что будут оказывать помощь Украине столь долго, сколько потребуется

Французские власти намерены продолжать оказывать помощь Украине столь долго, сколько потребуется. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду госсекретарь, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

"Мы уже предоставили Украине гуманитарную помощь на сумму €100 млн, 615 тонн медицинского оборудования, 50 машин скорой помощи, а также военное снаряжение на сумму €100 млн, - отметил он. - Мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько потребуется".


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