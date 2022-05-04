ВОЗ сообщила о выявлении в мире 228 случаев гепатита неизвестного происхождения

Более 220 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей зарегистрировано в мире к настоящему времени. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду на брифинге старший научный сотрудник ВОЗ Филиппа Истербрук.

"По состоянию на 1 мая в мире зарегистрировано 228 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 20 странах и еще в более чем 50 случаях проводятся исследования, - отметила она. - Важно отметить, что только в шести странах зарегистрировано более пяти случаев. Зарегистрирован один смертельный случай и в 18 случаях потребовалась пересадка печени".

ВОЗ, по словам специалиста, продолжает изучение "всех инфекционных и неинфекционных причин" заболевания. На данный момент известно, что причиной данного гепатита не являются вирусы, которые вызывают острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E), подчеркнула Истербрук. "Из опросников мы также можем сделать вывод, что гепатит не связан с каким-то географическом районом, питанием, животными или токсинами, - сказала она. - Неоправданно и связывать заболевание с вакциной от коронавируса, поскольку большинство детей были не вакцинированы".

ВОЗ пытается выяснить, может ли аденовирус быть причиной гепатита. "В целом это достаточно редкое заболевание", - подчеркнула эксперт.