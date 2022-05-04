США предоставили Казахстану беспилотники для помощи в мониторинге границ республики

Соединенные Штаты предоставили казахстанской стороне беспилотные летальные аппараты (БПЛА), которые окажут помощь местным пограничникам в мониторинге границы республики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Казахстане.

"Отдел военного сотрудничества в сфере безопасности посольства США в Казахстане совместно с Пограничной службой Казахстана недавно завершил обучение операторов БПЛА Raven от компании AeroVironment", - говорится в сообщении.

По данным дипломатической миссии, новые операторы БПЛА будут применять предоставленные американской стороны беспилотники Raven в целях оказания помощи в мониторинге границ Казахстана. Количество переданных аппаратов не уточняется.