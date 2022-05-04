Демократия является международным «брендом» Армении номер один: Пашинян

Демократия сегодня является международным «брендом» Армении номер один, и власти будут поддерживать этот «бренд». Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

«Это не значит, что нет линий, в рамках которых демократия действует со своими законными, правовыми институциональными механизмами, в полной силе и с жесткостью. Я хочу, чтобы мы никогда и никогда не интерпретировали демократию как слабость правительства или государства», — сказал он.

Касаясь уличной борьбы, развязанной оппозицией, премьер-министр сказал, что оппозиция высмеивала их за шествия. «Наши дорогие коллеги по оппозиции подшучивали над нами за шествия, а затем, потоптавшись на месте, решили провести шествие. Над нами смеялись, когда мы носили рюкзаки, к сожалению, в магазинах города рюкзаки еще есть, только выросли цены, потому что у новой клиентуры нет проблем с деньгами. Нашего "Кайло" высмеивали, теперь в нашем городе бездомные собаки стали очень ценными», - добавил Никол Пашинян.