Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 514,9 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 514 918 830. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 240 928 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 506 075 и 994 744.

Индия - 43 088 429 и 523 920.

Бразилия - 30 482 429 и 663 930.

Франция - 28 948 497 и 147 299.

Германия - 25 033 970 и 135 942.

Великобритания - 22 249 661 и 175 959.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 803,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 054 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 083, Франции - 2 232, Германии - 1 616, Великобритании - 2 558.