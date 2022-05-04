Азиатские индексы - 04-05-22
ТОКИО, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26818.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1898.35 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3047.06 пункта, а HANG SENG снизился на 1.10% и составил 20869.52 пункта.
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