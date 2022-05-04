Армен Григорян и премьер-министр Грузии обсудили вопросы региональной безопасности

В рамках рабочего визита в Грузию секретарь СБ Армен Григорян встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате СБ Армении, Армен Григорян передал премьер-министру Грузии теплые приветствия премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны высоко оценили теплые отношения премьер-министра Пашиняна и премьер-министра Гарибашвили, выразив надежду, что подобное позитивное качество отношений приведет к армяно-грузинскому сотрудничеству на разных уровнях.

Секретарь Совбеза представил процесс урегулирования нагорно-карабахского вопроса и процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся ситуации в региональной безопасности, в контексте чего Григорян представил видение Армении решения проблем безопасности на Южном Кавказе и сохранения стабильности в регионе.

Были обсуждены перспективы посредничества Грузии в региональных экономических и гуманитарных вопросах. Собеседники также акцентировали внимание на ситуации вокруг Украины и ее влиянии на наш регион, они поделились опытом управления вызовами своих стран.