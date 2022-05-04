Мировая премьера документального анимационного фильма «Рассвет Авроры» состоится во Франции

Мировая премьера документального анимационного фильма «Рассвет Авроры» состоится на престижном фестивале анимационных фильмов ANNECY, который проходит во Франции. Фильм вошёл в конкурсную программу полнометражных фильмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

В сообщении говорится, что фильм «Рассвет Авроры», режиссером и автором сценария которого является Инна Саакян, один из тех исключительных фильмов, который самым современным киноязыком представит миру героическую историю Авроры Мардиганян, пережившей боль самой трагической страницы истории армянского народа, боль Геноцида.

Фильм снят компанией «Барс Медиа».