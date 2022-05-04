Получены оперативные данные, что участники акции намерены захватить здание Национального собрания: СНБ

Служба национальной безопасности РА распространила сообщение. Как передает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемые соотечественники, в Службу национальной безопасности РА поступила достоверная оперативная информация, что организаторы акции в Ереване намерены во время очередной сессии Национального собрания РА спровоцировать противоправные действия, склонить участников к захвату здания НС, принудить совершить какое-либо действие, и таким образом дестабилизировать внутреннюю безопасность страны, подорвать общественный порядок и безопасность.

Служба национальной безопасности настоятельно предупреждает организаторов акции, ее участников воздерживаться от совершения противоправных действий, иначе всю ответственность за случившееся понесут их организаторы.

Служба призывает всех законопослушных граждан не поддаваться на провокации, воздерживаться от незаконных шагов, в противном случае они в равной степени разделят все бремя уголовной ответственности».