В Пекине закрыли около 10% станций метро из-за коронавируса

В Пекине в среду 4 мая не работают около сорока станций метро в центре города, это около 10% от общего количества станций, как передает Арменпресс, об этом сообщает АР. Это решение принято, чтобы сдержать распространение коронавируса.

В городе ресторанам и барам разрешено работать только навынос, закрыты спортивные учреждения, школы закрыты с 29 апреля. О сроках действия этих ограничений ничего не сообщается, отмечает АР. Такие крупные достопримечательности, как "Запретный город" и зоопарк ограничили прием посетителей и полностью закрыли выставки, расположенные в помещениях.

В районах города, где выявлены случаи заражения коронавирусам, жителям запрещено выезжать из города. 12 таких районов признаны зонами высокого риска, еще 35 - умеренного риска. Таких жестких локдаунов, как недавно в Шанхае, пока не вводится. Горожане обязаны трижды в неделю сдавать тест на COVID-19. Отрицательный результат теста в течение 48 часов дает право на посещение большинства общественных мест.