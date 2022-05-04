В новый пакет санкций ЕС против России вошло отключение от SWIFT Сбербанка
12:48, 4 Май, 2022
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала в Европарламенте, что предлагаемый шестой пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России включает в себя отключение Сбербанка от международной межбанковской системы SWIFT, передает Арменпресс.
"Мы, наконец, отключаем от SWIFT Сбербанк", - сказала глава Еврокомиссии.
Также, по ее словам, от SWIFT предлагается отключить два других крупных российских банка.
Окончательное решение по этому пакету мер должны будут принять страны Евросоюза.
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