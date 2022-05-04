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Известны даты проведения матчей сборной Армении по футболу Д 21

Известны даты проведения матчей сборной Армении по футболу Д 21

УЕФА утвердил сроки проведения последних двух матчей сборной Армении Д 21 в группе H квалификационного этапа Евро-2023.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матч 9-го тура группы H Армения Д 21-Франция Д 21 состоится 6 июня в техническом центре ФФА/Академия футбола, начало матча - 20:00.

Сборная Армении Д 21 последний матч в этом отборочном туре проведет 12 июня в техническом центре ФФА/Академия футбола, приняв сверстников Украины. Начало встречи - 19:00.
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