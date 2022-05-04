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Газоснабжение ряда населенных пунктов Котайкской и Гегаркуникской областей временно будет прекращено

Газоснабжение ряда населенных пунктов Котайкской и Гегаркуникской областей временно будет прекращено

Для проведения плановых работ 5 мая с 09:00 до 18:00 временно будет прекращено газоснабжение потребителей сел Котайкской области: Гарни, Гохт, Гегард, Ацаван, Гегадир, Вохчаберд, ООО «Сегаз», ООО «Сер Григ», ООО «Экотомато» и других смежных организаций и общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Газпром Армения», отметив, что в тот же день с 09:30 до 17:30 будет прекращено газоснабжение потребителей населенного пункта Астхадзор общины Мартуни Гегаркуникской области.
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