В Вооруженных Силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач, как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в среду.

"Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и Миподразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что состав сил, привлекаемых к проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе.

"Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Минске считают, что проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.