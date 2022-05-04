Министр финансов Армении провел рабочую встречу с послом Андреа Викторин

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян 4 мая встретился с руководителем Делегации ЕС в Армении, послом Андреа Викторин. На встрече присутствовал и руководитель отдела сотрудничества Делегации ЕС в Армении Франк Гесс.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве финансов Армении, Тигран Хачатрян, приветствуя гостей, отметил значение деятельности ЕС в Армении, также представил макроэкономическую ситуацию в Армении и коснулся возможных рисков и влияния региональных развитий на экономику Армении.

Посол Викторин подчеркнула, что ЕС всегда разделяет вызовы, стоящие перед Арменией, и готов продолжать оказывать содействие правительству РА и представила подробности программ, осуществляемых ЕС в Армении.

Андреа Викторин выразила удовлетворение усилиями правительства, направленными на укрепление сотрудничества РА-ЕС и расширение круга сотрудничеств.

В ходе встречи стороны коснулись таких ключевых вопросов, как ход реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА-ЕС, содержание и цели осуществляемых отраслевых реформ.