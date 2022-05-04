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В Национальном собрании Кристине Григорян представила годовой доклад о деятельности Омбудсмена

В Национальном собрании Кристине Григорян представила годовой доклад о деятельности Омбудсмена

В Национальном собрании Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян представила годовое сообщение «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2021 году» и годовой отчет «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предупреждения в 2021 году».

Как передает «Арменпресс», Кристине Григорян представила основные принципы деятельности Защитника прав человека и ее стратегические направления, статистические данные о деятельности Защитника в 2021 году, а также проблемы, связанные с правами человека, и пути их решения.
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