Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы: Полиция РА
Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция РА.
«Утром 4 мая грузовыми автомобилями было перекрыто несколько транспортных узлов столицы.
Сотрудники полиции быстро отреагировали и устранили препятствия на пути движения.На этот час все транспортные узлы столицы открыты», - говорится в сообщении полиции.
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