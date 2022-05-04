Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы: Полиция РА

Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция РА.

«Утром 4 мая грузовыми автомобилями было перекрыто несколько транспортных узлов столицы.

Сотрудники полиции быстро отреагировали и устранили препятствия на пути движения.

На этот час все транспортные узлы столицы открыты», - говорится в сообщении полиции.