Время в Ереване: 11:07:36,   4 Май

Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы: Полиция РА

Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы: Полиция РА

Восстановлено движение на всех транспортных узлах столицы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция РА.

«Утром 4 мая грузовыми автомобилями было перекрыто несколько транспортных узлов столицы.

Сотрудники полиции быстро отреагировали и устранили препятствия на пути движения.

На этот час все транспортные узлы столицы открыты», - говорится в сообщении полиции.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]