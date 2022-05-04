Китай установил на вершине Эвереста самую высокую метеостанцию в мире

Китайские ученые установили в среду автоматическую метеорологическую станцию на высоте более 8,8 тыс. м на Эвересте. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Станция является наиболее высокорасположенным подобным устройством в мире. Она должна заменить собой аналогичное устройство на высоте 8 430 м, которое было установлено на южном склоне Эвереста американо-британской экспедицией в 2019 году.