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Байден намерен осложнить доступ России к рынкам полупроводников

Байден намерен осложнить доступ России к рынкам полупроводников

 Президент США Джо Байден заявил, что считает важным предпринять шаги, чтобы осложнить доступ России к рынкам полупроводников, поскольку они, в частности, необходимы для производства в оборонной сфере, передает Арменпресс .

"Полупроводники особенно важны для возможностей в производстве в оборонной сфере. Поэтому мы действуем так, чтобы России было сложно получать доступ к ним", - сказал Байден в ходе выступления во вторник на заводе по производству ПТРК Javelin в штате Алабама.

Он добавил, что США нужно инвестировать в сферу производства полупроводников и возвращать себе лидерство в этой сфере, так как они играют ключевую роль во многих областях.


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