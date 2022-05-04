Представители США и Японии обсудили антироссийские меры и поездку Байдена в Азию

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба на встрече во вторник обсудили предстоящую поездку американского лидера Джо Байдена в Азию, а также санкции против России. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как отмечается в документе, Салливан и Акиба говорили о "подготовке предстоящей поездки президента в Республику Корея и Японию". Салливан "дал высокую оценку" мерам, принятым Токио в свете проведения РФ спецоперации на Украине, "включая санкции, экспортные ограничения, а также гуманитарное содействие и военную помощь Украине". Они "договорились продолжить тесное взаимодействие" в том, что касается политики в отношении Москвы.

Акиба отметил, что поездка Байдена в Токио "даст недвусмысленный сигнал в регионе и за его пределами о приверженности США Индо-Тихоокеанскому региону". Представители США и Японии "согласились, что встреча президента [Байдена] и премьер-министра [Японии Фумио] Кисиды даст возможность подтвердить прочность союза США и Японии", а также "принять в регионе меры с целью укрепления сдерживания". Салливан "подчеркнул важность второй личной встречи" глав государств Четырехстороннего диалога по безопасности.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден с 20 по 24 мая посетит Южную Корею и Японию.