На границе Грузии и Армении зарегистрировано землетрясение силой в 4 балла

4 мая, в 02:43 по местному времени (3 мая, в 22:43 по Гринвичу) сейсмологической сетью Службы сейсмической защиты МЧС РА в пограничной зоне Грузия-Армения, в 15 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировано землетрясение с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.2, с географическими координатами 41.17⁰ северной широты и 43.97⁰ восточной долготы.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Бавра, Ашоцк, Сизавет, Казанчи, Бархут и Сарагюх Ширакской области, а также в селах Пахахбюр и Мецаван Лорийской области силой в 3 балла.