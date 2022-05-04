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Европейские индексы - 03-05-22

Европейские индексы - 03-05-22

МОСКВА, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.72% и составил 14039.47 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.79% и составил 6476.18 пункта, британский FTSE вырос на 0.22% и составил 7561.33 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1081.52 пункта.


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