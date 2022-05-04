Национальное собрание Армении продолжает работу заседания: Омбудсмен представит годовой доклад

В Национальном собрании продолжается работа заседания, начавшегося 3 мая.

Как передает «Арменпресс», в Парламенте на голосование будет вынесен законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон «О гражданстве Республики Армения», О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон «О партиях», О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О комиссии по предупреждению коррупции», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О закупках», О внесении дополнения в Закон Республики Армения «О публичных торгах», О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О гидрометеорологической деятельности» и другие проекты.

В течение дня состоится выбор члена Комиссии по телевидению и радио. Осталось незавершенным обсуждение вопроса о деятельности Прокуратуры Республики Армения в 2021 году.

В ходе заседания Защитник прав человека Республики Армения Кристине Григорян представит годовое сообщение «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2021 году» и годовой отчет «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения как национального механизма предупреждения в 2021 году».

В конце дня депутаты зададут устные вопросы членам правительства.