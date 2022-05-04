«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов УЕФА

Первым участником финала футбольной Лиги чемпионов стал английский «Ливерпуль».

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче полуфинала «Ливерпуль» сыграл с «Вильярреалом» и добился преимущества со счетом 3:2.

В английском клубе отличились Фабиньо, Луис Диас и Садио Мане. Голы «Вильярреала» забили Булайе Диа и Франсис Коклен. С общим результатом по двум играм «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов.

Последний раз «Ливерпуль» доходил до финала Лиги чемпионов в 2019 году.