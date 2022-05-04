Цены на цветные металлы - 03-05-22

ЛОНДОН, 4 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 4.64% и составила 2911.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.68% и составила 9410.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.42% и составила 2251.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.51% и составила 30975.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.05% и составила 40280.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.54% и составила 3961.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.