Распространено совместное заявление по итогам заседания Стратегического диалога Армения-США

В связи с итоговым заседанием Стратегического диалога Армения-США (2-3 мая) стороны выступили с совместным заявлением. Как передает «Арменпресс», заявление опубликовало Министерство иностранных дел Армении, которое и представляем ниже:

2 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы начать Стратегический диалог между Арменией и США. В ходе диалога Армения и США подтвердили свою приверженность укреплению двусторонних отношений по всем направлениям.

Этот этап обсуждений в рамках Стратегического диалога РА-США совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и США. Делегации положительно оценили нынешний уровень двусторонних отношений и коснулись потенциала расширения партнерства. В составе армянской делегации были заместитель министра юстиции Григор Минасян, заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян, представители Министерства обороны. В заседании Стратегического диалога США-Армения также участвовали помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и ряд высокопоставленных должностных лиц Госдепартамента и Министерства обороны.

Присутствовали и посол РА в США Лилит Макунц и посол США в Армении Линн Трейси.

Дальнейшие демократические реформы и содействие взаимному благополучию

Заместитель госсекретаря по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид подтвердила, что Соединенные Штаты продолжат свою твердую поддержку и сотрудничество с правительством Армении в деле построения ответственных демократических и экономических институтов, которые будут отражать общие ценности и обеспечивать более эффективное управление и процветание.

Делегации провели всеобъемлющий диалог о поддержке США позитивного демократического пути Армении. Она включает в себя программы содействия правам человека, медиаграмотности, социальной защите, реформам в сфере правосудия и новой Патрульной службе полиции.

Ключевыми темами обсуждения были также механизмы, способствующие взаимному благополучию в экономической сфере, включая энергетическое сотрудничество и развитие рабочей силы с целью стимулирования и углубления двусторонних связей в сфере торговли и инвестиций.

Безопасность, мир и урегулирование региональных конфликтов

Делегации обсудили вопросы, связанные с безопасностью границ, обороной и партнерством в области безопасности посредством управления бедствиями, оборонной реформы, медицинской помощи и поддержания мира. Делегации обменялись мнениями по вопросам безопасности, отметив роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ с мандатом на содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Стремление к достижению ощутимых результатов

Министр Мирзоян и армянская делегация провели конструктивные встречи также с управляющим Агентства международного развития США Самантой Пауэр, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд и с другими лицами. В течение пребывания в Вашингтоне члены делегации подписали ряд документов, в том числе о сотрудничестве в области мирной атомной энергетики, что послужит механизмом, посредством которого правительства двух стран смогут наладить более тесные связи между специалистами-ядерщиками, отраслевыми исследователями. Армения и США также подписали два совместных плана действий по реформам в антикоррупционной и правоохранительной сфере.