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Греция сняла все ковидные ограничения на въезд в страну

Греция сняла все ковидные ограничения на въезд в страну

От туристов, прибывающих в Грецию, больше не требуется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о выздоровлении или отрицательный результат теста. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице посольства Армении в Греции в Facebook.

«С 1 мая 2022 года и насколько позволят эпидемиологические данные, всем прибывающим в Грецию, независимо от страны их гражданства, больше не требуется предоставлять справку о прививке или выздоровлении от COVID-19 или отрицательном тесте (методом ПЦР или экспресс-теста на антитела)», — говорится в сообщении.


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