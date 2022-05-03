Американский генерал Каволи станет новым командующим силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США.

Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.