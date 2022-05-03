Глава Пентагона заявил, что рассчитывает на личную встречу с министром обороны КНР 

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу с китайским коллегой Вэй Фэнхэ в июне в рамках форума "Диалоги в Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Я увижу его на форуме "Диалоги в Шангри-Ла", который пройдет в июне", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Остин подчеркнул, что США и Китай признают важность поддержания контактов и открытых каналов связи. Он отметил, что провел телефонный разговор с Вэй Фэнхэ в конце апреля. "Это был первый разговор из, как я надеюсь, многих", - добавил он.

"Мы вместе хотим быть уверенными, что работаем ради продвижения безопасности и стабильности в регионе. Так что я ожидаю вновь провести с ним контакты в не столь отдаленном будущем", - указал глава Пентагона.

Форум "Диалоги в Шангри-Ла" состоится 10-12 июня.