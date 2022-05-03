Премьеры Индии и Дании призвали к прекращению боевых действий на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Дании Метте Фредериксен заявили о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении по итогам индийско-датской встречи в Копенгагене.

"Оба премьер-министра выразили серьезную обеспокоенность по поводу продолжающегося гуманитарного кризиса на Украине. Они однозначно осудили гибель мирных жителей на Украине. Они вновь заявили о необходимости немедленного прекращения боевых действий", - говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте МИД Индии.

Стороны также указали, что современный мировой порядок построен на Уставе ООН, международном праве и уважении суверенитета и территориальной целостности государств.

"Они [премьеры двух стран] обсудили дестабилизирующее воздействие конфликта на Украине и его более широкие региональные и глобальные последствия", - отмечается в заявлении.