Состоялся телефонный разговор Путина с Макроном

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

“Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой на недавних президентских выборах и переизбранием на пост главы государства.

Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договорённостью, достигнутой на встрече Владимира Путина с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля.

Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений.

Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьёзной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу.

С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях”, - говорится в сообщении Кремля.