Парламент Румынии упразднил группы дружбы с Россией и Белоруссией

Парламент Румынии во вторник на совместном заседании депутатов двух палат принял решение упразднить группы дружбы с Россией и Белоруссией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Agerpres.

"На совместном пленарном заседании Палаты депутатов и Сената во вторник было одобрено упразднение депутатских групп дружбы с Российской Федерацией и Белоруссией", - информирует агентство.

С предложением упразднить две группы дружбы выступила румынская группа Межпарламентского союза. Она проинформировала Постоянное бюро парламента, что входящие в правящую коалицию партии вывели своих депутатов из этих групп. Подобное решение партии приняли из-за "неоправданной агрессии России против Украины", а также из-за того, что Белоруссия якобы помогала России в нападении на украинскую территорию.