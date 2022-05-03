Перед лицом кризисов и сопутствующих трудностей ФАО призывает к преобразованию агропродовольственных систем

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй написал статью на тему “Работа в интересах продовольственной безопасности и устойчивого развития перед лицом кризисов и сопутствующих трудностей”. Арменпресс приводит статью полностью:

“Последние два года стали переломными, глубоко изменив все сферы нашей жизни. К счастью, наука помогла нам лучше понять и справиться с вызванными пандемией COVID-19 проблемами. Кроме того, мы также стали свидетелями влияния пандемии на производство, торговлю, логистику и потребление товаров, включая продовольствие и другую сельскохозяйственную продукцию.

Организация Объединенных Наций и ее учреждения активно работали над сохранением здоровья и безопасности людей и планеты, призывая государства искать способы восстановления по принципу «лучше, чем было». В частности, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) выступает за преобразование агропродовольственных систем в более эффективные, более инклюзивные, более устойчивые и невосприимчивые к внешним воздействиям для достижения четырех улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни всех с соблюдением принципа «никто не должен остаться без внимания».

Этот призыв к преобразованию наших агропродовольственных систем эхом раздался по всему миру.

Состоявшийся в сентябре 2021 года Саммит Организации Объединенных Наций по продовольственным системам стал ключевым шагом на пути к этому преобразованию, призвав все страны развивать инновационную деятельность по обеспечению устойчивости к климатическому кризису, стихийным бедствиям и конфликтам.

Также в 2021 году государства-члены ФАО согласовали Стратегическую рамочную программу ФАО на 2022–2031 годы, в которой Организация в контексте Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития (ЦУР) сформулировала свое видение устойчивого и безопасного для всех с точки зрения продовольствия мира.

Этот стратегический документ стал еще более важным в начале 2022 года, когда на глобальную продовольственную безопасность повлиял очередной кризис.

Каждый день войны на Украине негативно сказывается на глобальной продовольственной безопасности. Украина и Российская Федерация являются основополагающими элементами мировых рынков. Они являются важными поставщиками сельскохозяйственных сырьевых товаров (пшеница, кукуруза, ячмень и подсолнечник) и других основных ресурсов, в том числе удобрений. Суммарно на Российскую Федерацию и Украину приходится около 30 процентов мирового экспорта пшеницы и 20 процентов экспорта кукурузы.

Дефицит, вероятно, продолжится и в следующем году. По оценкам ФАО, не менее 20 процентов озимых культур на Украине, в первую очередь озимой пшеницы, могут быть не убраны, и украинские фермеры, скорее всего, пропустят сезон весеннего сева в мае. Это приведет к дальнейшему сокращению мирового предложения продовольствия с серьезными последствиями для региона Европы и Центральной Азии и за его пределами. Почти 50 стран Африки и Ближнего Востока с низким уровнем доходов и дефицитом продовольствия сильно зависят от поставок украинских и российских зерновых.

Рост цен на продовольствие и так уже подогревался опасениями из-за состояния урожая, доступности экспорта и роста цен в секторах энергетики, удобрений и кормов, но потрясения на рынках основных зерновых культур и растительных масел из-за войны на территории Украины привели к дальнейшему взлету цен на продовольствие, которые в марте месяце достигли своего исторического максимума.

Чтобы смягчить последствия нынешних проблем в области продовольственной безопасности необходимы незамедлительные и, прежде всего, совместные скоординированные действия и ответные политические меры, и ФАО должна сыграть ключевую роль в этой связи.

Крайне важно обеспечить бесперебойность поставок продовольствия и удобрений. Производство и торговля сельскохозяйственной продукцией должны продолжать снабжение внутренних и мирового рынков, а производственно-сбытовые цепочки должны защищать культуры на корню, сельскохозяйственный скот, инфраструктурные объекты пищевой промышленности и логистические системы.

ФАО настоятельно рекомендует укрепить систему информационного обеспечения рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) как существующую площадку обеспечения прозрачности рынка продовольствия и скоординированных политических действий в периоды рыночной неопределенности.

Кроме того, страны Европы и Центральной Азии и все другие страны мира должны повысить эффективность и продуктивность своего управления природными ресурсами, чтобы не только снизить затраты на производство сельскохозяйственной продукции, но и расширить возможности для инноваций. Это особенно важно, когда речь идет об экспортных товарах.

Более эффективное управление природными ресурсами – это краеугольный камень устойчивого развития. В этой связи достижение ЦУР, как говорится в стратегиях Организации по вопросам изменения климата, а также науки и инноваций, является основой Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы. Чтобы достичь этих целей и решить взаимосвязанные проблемы ФАО запустила Региональную техническую платформу по вопросам зеленого сельского хозяйства, которая представляет собой цифровой и удобный в использовании портал для обмена информацией об актуализации «зеленой» повестки дня. Эти темы будут обсуждаться на международной конференции, которая состоится 6 мая в Баку, Азербайджан.

И последнее, нам необходимо повысить невосприимчивость источников средств к существованию к внешним воздействиям. Средства к существованию наиболее уязвимых слоев населения зависят от сельского хозяйства и природных ресурсов, которые, как правило, сильнее всего страдают от потрясений и стихийных бедствий.

ФАО работает вместе с правительствами, партнерами и общинами до, во время и после стихийных бедствий, и у нее есть уникальная возможность оказать поддержку государствам-членам в построении более стойкого и безопасного в плане продовольствия будущего, объединяя профилактику, готовность и реабилитацию для устойчивого развития, а также помогая фермерам и сельской экономике становится более гибкими, эффективными и инновационными. Сохраняя сфокусированность на наших стратегических целях, ФАО активно реагирует на чрезвычайные ситуации, смягчая последствия конфликтов для жизни и источников средств к существованию людей.

Никогда еще мир не был настолько взаимосвязанным. Конфликты в одном регионе эхом откликаются во всех уголках земного шара, и их последствия имеют серьезные последствия для продовольственной безопасности и всех других устремлений в области развития”.