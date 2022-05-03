10.757.867 драмов организации «My Forest Armenia»: следующий бенефициар «Силы одного драма» - фонд «Дети Армении»

IDBank и Idram подвели итоги очередной программы «Сила одного драма»․ Вся сумма, собранная за март и апрель этого года, была переведена экологической общественной организации «My Forest Armenia».

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а, защита окружающей среды является одним из основных направлений корпоративной социальной ответственности Банка и Idram-а. «Собранные в течение месяцев март и апрель этого года «одни драмы» послужат жизненно важному делу по защите окружающей среды. На этот раз сумма будет направлена на восстановление лесов Армении: понимая всю серьезность проблемы, весь наш коллектив с большим энтузиазмом включился в работу, надеясь, что мы сможем внести свой вклад, оставив нашим поколениям более чистую и зеленую страну».

Директор Idram-а Арсен Кденян также подчеркивает первостепенное значение защиты окружающей среды. «Защита окружающей среды является одним из самых важных вопросов в Армении․ Мы рады, что у нас будет лес, названный именем Idram-а и IDBank-а, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить лучшее будущее для наших поколений: наша следующая программа преследует ту же цель», — отметил Арсен Кденян.

По окончанию очередной программы компании объявили имя следующего бенефициара. Накопленная сумма за платежи, совершенные клиентами Idram-а и IDBank-а в течении месяцев май и июнь, будет направлена в благотворительный фонд «Дети Армении».

Корюн Хачатурян, исполнительный директор благотворительного фонда «Дети Армении», подчеркивает важность инициативы «Сила одного драма» в Армении, учитывая появление новой культуры благотворительности. Философии фонда и компаний совпадают: Idram и IDBank демонстрируют силу одного драма, и мы верим, что, давая образование одному ребенку, мы строим стабильное и безопасное будущее для всей страны. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы пользователи будут совершать более активные платежи, и по окончанию этой программы фонду будет пожертвовано еще большая сумма», — отмечает Корюн Хачатурян.

Если Вы хотите стать послом доброй воли «Силы одного драма», все, что Вам нужно сделать, это совершить платежи через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформу Idram.am и IDBanking.am, а также через терминалы обеих компаний.

Через приложение Idram&IDBank можно совершать платежи в 9000+ точках продажи, в более чем 850 интернет-магазинах, а также за более чем 400 услуг, доступных в системе.

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