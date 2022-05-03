Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-05-22
17:27, 3 Май, 2022
ЕРЕВАН, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 мая, курс доллара США вырос на 1.14 драмa и составил 450.79 драм. Курс евро вырос на 0.25 драмa и составил 473.51 драм. Курс российского рубля вырос на 0.17 драмa и составил 6.51 драм. Курс британского фунта сократился на 1.77 драмa и составил 563.40 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота выросла на 70.06 драмa и составила 27700.92 драм. Цена серебра выросла на 0.86 драмa и составила 339.79 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.
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