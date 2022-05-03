Азиатские индексы - 03-05-22

ТОКИО, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26818.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1898.35 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3047.06 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 21101.89 пункта.