В банках Армении в последнее время новые счета открыли около 16 тысяч нерезидентов 

Около 16 тысяч нерезидентов открыли новые счета в банках Армении, большинство из них – резиденты России. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян.

По его словам, в банковских системах мира традиционно существуют четкие правила игры: нерезиденты всегда находятся под более жестким контролем.

«В сложившейся ситуации банковская система Армении работает очень правильно в том смысле, что соблюдаются все международные нормы. В то же время мы видим, что по этим нормам у нас есть не только граждане России, но и граждане других стран, которые, войдя в банк и доказав, что их центр экономических интересов перемещается в Армению, имеют возможность открывать счета в коммерческих банках Армении, обслуживаться банковской системой Армении. Количество таких клиентов, если не ошибаюсь, на данный момент составляет около 16 тысяч», — сказал Галстян.