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Состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции

Состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции

В Вене 3 мая состоялась третья встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и турецкого посла Сердара Кылыча.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, спецпредставители подтвердили цель достижения полной нормализации отношений между двумя странами посредством этого процесса. В этом контексте стороны провели искренний и продуктивный обмен конкретными мнениями и обсудили возможные шаги, которые можно предпринять для ощутимого прогресса в указанном направлении.

Подтверждено согласие продолжить процесс без предварительных условий.


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