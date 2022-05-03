Состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции

В Вене 3 мая состоялась третья встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией вице-спикера Национального Собрания Армении Рубена Рубиняна и турецкого посла Сердара Кылыча.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, спецпредставители подтвердили цель достижения полной нормализации отношений между двумя странами посредством этого процесса. В этом контексте стороны провели искренний и продуктивный обмен конкретными мнениями и обсудили возможные шаги, которые можно предпринять для ощутимого прогресса в указанном направлении.

Подтверждено согласие продолжить процесс без предварительных условий.